Tre sbarchi in poche ore in Sicilia, 2 a Lampedusa e uno a Marsala tra i bagnanti

Le favorevoli condizioni del mare continuano a incentivare gli sbarchi in Sicilia. Tre nelle ultime ore, due a Lampedusa e uno a Marsala. Un'imbarcazione, con a bordo 40 tunisini, è stata intercettata a poche miglia dalla costa di Lampedusa ed è stata scortata, dalle motovedette della Guardia costiera, fino a molo Favarolo. Si tratta del secondo sbarco nel giro di poche ore. In tarda mattinata erano arrivati in 6. Non è ancora chiaro come e quando verranno trasferiti i due gruppetti.

Arrivati su un gommone, una ventina di migranti sono sbarcati intorno alle 18 su una delle spiagge del versante sud di Marsala, lido "Pakeca". Giunti a riva, si sono dileguati nell'entroterra. Alla scena hanno assistito diversi bagnanti, alcuni dei quali hanno avvertito la polizia, che ha avviato le ricerche.