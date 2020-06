Elezioni 2018, il sindaco di Siracusa Italia: "Denuncio chi parla di brogli"

"Molto rumore per nulla, potremmo dire citando Shakespeare, perché il Cga con la sentenza di ieri ha smontato il castello di congetture che era stato costruito per far annullare il voto espresso dai cittadini". Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha commentato durante una conferenza stampa la sentenza con il quale i giudici amministrativi di appello hanno ribaltato la decisione del Tar dello scorso novembre, confermandolo nel suo ruolo di sindaco. Accanto a lui, il vice sindaco, Pierpaolo Coppa, e il collegio difensivo. Il Cga ha negato la ripetizione del voto nel primo turno elettorale in nove sezione e ha respinto anche il ricorso incidentale con il quale lo sfidante sconfitto al ballottaggio, Ezechia Paolo Reale, aveva chiesto di aggiungere altre 12 sezioni. "E' stato messo un punto fermo in una vicenda dolorosa - ha proseguito Italia - che spero dimenticheremo in fretta. Io credo che a nessun Siracusano abbia fatto piacere vedere la propria città associata a chissà quali consorterie criminali che avrebbero tentato di alterare il risultato elettorale. Per questo ho già querelato tutti coloro che hanno associato la mia persona e questa amministrazione a brogli o a qualunque tipo di macchinazione o operazione non trasparente. La nostra azione e la nostra storia dimostrano dove sta la trasparenza e dove invece esiste un costante tentativo di inquinare i pozzi e di confondere i nostri cittadini".

Poi il sindaco Italia ha parlato del lavoro che lo attende nei prossimi tre anni. "Ringrazio tutta la macchina comunale per il lavoro fatto in questi primi due anni che ci consente di proseguire la nostra azione per la realizzazione del programma elettorale - ha detto -. Cercheremo di normalizzare quelle situazioni purtroppo incancrenite da parecchio tempo a causa di una politica che ha favorito interessi particolari e non ha guardato al bene comune. Purtroppo l'emergenza covid ha stravolto il bilancio di previsione che, per la prima volta, era stato approvato a febbraio - ha concluso il sindaco -, ma questo non ci impedirà di avviare un'importante attività di programmazione e riorganizzazione da portare avanti con sempre maggiore determinazione".