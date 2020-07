Alarm Phone, barca con 50 migranti alla deriva tra Lampedusa e Malta

E' ancora alla deriva a sud di Lampedusa, in area Sar maltese, la barca con circa 50 migranti a bordo che era stata segnalata alle autorità ieri da Alarm Phone. "La Guardia costiera italiana - spiega il servizio telefonico - era sulla scena ma non ha soccorso e conferma di non coordinare soccorsi in zona Sar maltese. Basta giocare con la vita delle persone". Nell'area anche un mercantile, il Karewood Star, che è passato accanto alla barca monitorando la situazione senza però intervenire. "Ancora una volta - accusa Alarm Phone - un caso di non assistenza da parte di istituzioni e privati nel Mediterraneo".