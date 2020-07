Discarica abusiva in territorio di Melilli, un denunciato

Aveva occupato abusivamente un'area di 5 mila metri quadrati e dopo averla recintata l'aveva adibita a discarica. I carabinieri di Villasmundo, in collaborazione con gli agenti della polizia municipale di Melilli, hanno denunciato un 54enne melillese per aver realizzato una discarica abusiva di inerti in un terreno in contrada Corvo, a Melilli. L'area, di circa 5 mila metri quadrati, di proprietà di una impresa di costruzioni non più esistente, è stata abusivamente occupata e recintata dal 54enne che l'ha adibita a discarica di inerti e materiale derivante da demolizioni edili. L'autorità giudiziaria effettuerà gli accertamenti per rilevare eventuali tracce di inquinamento ambientale o del sottosuolo.