Agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa, nei confronti di Salvatore Mangiafico, 23 anni.

Il giovane è accusato del reato di furto in abitazione, perpetrato lo scorso mese di giugno a Priolo Gargallo. Lo stesso, inoltre, è stato più volte denunciato per reati della stessa natura.