Sale il consenso per Faraci sindaca di Floridia: con lei pure Articolo 1 e Repubblicani

Sale l'entusiasmo attorno alla candidatura a sindaca di Floridia, di Claudia Faraci. L'ingegnere - donna, dice la segretaria cittadina di Pd, Rossella Di Paola, trova il favore delle donne e della famiglie floridiane, ma anche i consensi della politica. Per le elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020, Faraci sarà sostenuta oltre che dal Partito democratico, anche da Articolo 1 e dal Partito Repubblicano. Nella sua corsa verso il gradino più alto del Palazzo, anc ela lista 'Faraci sindaca'.

Alla vigilia di ferragosto, Rossella Di Paola, insieme ad alcuni dirigenti del PD, hanno definito con i dirigenti regionali del Partito Repubblicano e con gli esponenti floridiani di Articolo Uno, l’intesa politica e le linee programmatiche che condivideranno per le prossime elezioni comunali di Floridia.

La comune aspirazione ad unire le forze che si riconoscono nei valori liberali e democratici ha portato i vertici dei tre simboli a dar vita ad un’intesa politica in vista delle prossime elezioni amministrative nel rispetto della loro specificità locale e della loro autonomia.

Il Partito Repubblicano ed Articolo Uno parteciperanno con dei propri candidati alle elezioni amministrative e si impegneranno a rappresentare e condividere, a livello locale, le istanze programmatiche ed a sostenere e promuovere le iniziative che verranno organizzate nel corso della campagna elettorale.

(Nella foto la candidata a sindaca di Floridia, Claudia Faraci con la segretaria cittadina del Pd, Rossella Di Paola)