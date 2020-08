Palermo, due banditi assaltano un Centro scommesse

Una rapina è stata messa a segno in un centro scommesse Snai di via Pellico, a Palermo. Due uomini armati di pistole e con il volto coperto da mascherine, occhiali da sole e cappuccio hanno puntato le armi contro i cassieri e si sono fatti consegnare l'intero incasso della giornata, diverse migliaia di euro. I due rapinatori sono entrati in azione ieri sera. Un'azione fulminea, durata poco meno di tre minuti. La coppia di banditi è poi fuggita a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo Radiomobile che hanno sentito i cassieri e il titolare del punto Snai e stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza interno ed esterno della sala scommesse e i filmati delle telecamere della zona. (