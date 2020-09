Altri 125 casi di coronavirus in Sicilia, primato a Palermo poi Catania

Sono 125 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2461 i contagiati, 253 ricoverati in ospedale, 16 dei quali in terapia intensiva, 2.208 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.169. Si registra una nuova vittima che porta a 304 i decessi dall'inizio dell'epidemia nell'isola. Sul fronte della distribuzione fra province il Palermitano resta il territorio più colpito con 56 nuovi casi (2 sono migranti dell'hotspot di Lampedusa), seguono Catania con 31 casi e Trapani con 17. Poi ci sono 6 casi a Messina, 5 ciascuno a Caltanissetta e ad Agrigento, 3 a Siracusa e 2 a Enna. I guariti di oggi sono 75.