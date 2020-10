Truffe su internet, due 36enni denunciati a Siracusa

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, a seguito di veloci indagini di polizia giudiziaria, hanno denunciato due uomini di 36 anni per aver effettuato delle truffe tramite delle vendite su portali telematici e altri due uomini, rispettivamente di 48 e di 60 anni per furto aggravato di energia elettrica.

Inoltre, sempre gli uomini delle Volanti hanno denunciato un siracusano di 48 anni per i reati di oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno sorpreso l’uomo con una modica quantità di sostanza stupefacente e lo hanno segnalato all’autorità Amministrativa competente.