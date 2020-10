Mafia, la Diocesi di Palermo: piena vicinanza agli imprenditori coraggiosi

"Incoraggiati" dalle parole dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, pronunciate nel discorso alla città di Palermo, dove implora l'aiuto di Santa Rosalia a svegliarci "prima che sia troppo tardi, di fronte alla crisi della pandemia che ha creato i presupposti per un nuovo fiorire dell'economia mafiosa e dell'imprenditoria criminale, che sguazza nel degrado e nel bisogno", gli uffici della diocesi esprimoni "piena vicinanza e profondo sostegno" al "coraggioso imprenditore Giuseppe Piraino e a tutti gli imprenditori palermitani che si sono ribellati al racket del pizzo, denunciando gli estorsori".Di fronte a questa "realta' di male organizzato e strutturato bisogna uscire dai nostri recinti di sicurezza effimera ed impegnarci, insieme, in un rinnovato processo di liberazione, alla maniera di padre Pino Puglisi". A firmare il documento gli uffici dell'Arcidiocesi di Palermo: Pastorale Sociale e del Lavoro, Caritas Diocesana, Pastorale Giovanile, ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, ufficio Beni Culturali, ufficio per gli Insegnanti di Religione Cattolica, Pastorale della Scuola, Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport, Pastorale della Famiglia, Centro Diocesano Vocazioni e ufficio Missionario.