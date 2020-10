Covid, aumentano i positivi nei Comuni iblei: 195 a Vittoria, 65 a Ragusa

Aumentano ancora i casi di positività nei Comuni iblei. Record di contagi a Vittoria, con 195, seguita da Ragusa con 65 positivi. Un caso di positività è emerso nel fine settimana per un alunno del liceo scientifico di Ragusa. La classe ora è in isolamento fiduciario in attesa del tampone.In isolamento domiciliare – perchè è stato accertato il contagio da Covid-19 – ci sono 368 persone nell’intera provincia.

Tra queste, 195 persone – e tra loro 4 finanzieri – sono a Vittoria dove si teme una zona rossa che si aggiungerebbe alle altre quattro istituite in Sicilia. Nel resto della provincia iblea, in isolamento ad Acate 13 persone, 2 a Chiaramonte, 27 a Comiso, 3 a Giarratana, 12 a Ispica, 23 a Modica, 2 a Monterosso, 13 a Pozzallo, 65 a Ragusa , 4 a Santa Croce e 8 a Scicli. I numeri di oggi fanno segnare rispetto a 4 giorni fa un +9 ad Acate, +8 a Comiso, +7 a Ispica, +2 a Modica, +1 a Monterosso, +2 a Pozzallo, +22 a Ragusa , +2 a Santa Croce, +4 a Scicli e +75 a Vittoria. Stabili i dati solo di Chiaramonte e Giarratana.