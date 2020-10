Aeroporti, Cancelleri: agevolazioni da Trapani e Comiso con voli a tariffe ridotte

"Dopo averla desiderata e invocata per decenni, finalmente i siciliani potranno usufruire di tariffe agevolate per raggiungere il resto del Paese". Lo afferma Giancarlo Cancelleri. "Prima da vice presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana e successivamente da vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - dichiara Cancelleri - mi sono battuto senza sosta per raggiungere questo importante risultato. E finalmente, dall'1 novembre prossimo, per la prima volta in Sicilia, da Trapani e Comiso i siciliani potranno volare tutto l'anno a prezzi bassi e fissi. Questo risultato, prima ancora di essere una vittoria del governo Conte e del Movimento 5 Stelle, con orgoglio dico che è una vittoria dei siciliani, che da sempre sono costretti a sobbarcarsi costi, spesso proibitivi, per spostarsi nel resto d'Italia". "Con un prezzo fisso per tutto il periodo dell'anno, tutti i giorni, anche nei periodi delle festività natalizie per esempio o durante le ferie estive, cioè anche in quei periodi di alta stagione in cui il caro voli ha raggiunto livelli altissimi, i residenti in Sicilia, dall'aeroporto Pio La Torre pagheranno la tratta Comiso-Roma Fiumicino con Alitalia solo 58,02 euro. Invece, dall'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, potranno andare a Napoli, con la compagnia Albastar, a soli 51,15 euro oppure, con la compagnia Tayaranjet, a Perugia a soli 51 euro e 69 centesimi", aggiunge. "Da anni sentiamo parlare di continuità territoriale, ma solo con il governo del premier Conte, già con l'allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, si è passati dalle parole ai fatti. Un'altra promessa mantenuta - conclude il vice ministro Cancelleri - alla quale presto si affiancheranno le tariffe sociali da Catania e Palermo per il resto del Paese, che permetteranno ai siciliani di acquistare i biglietti con uno sconto del 40%. Una altra pagina di storia importante per la Sicilia e per noi siciliani, che finalmente non saremo isolati".