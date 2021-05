Siracusa, Casertano dice addio alla Lega e critica la gestione Minardo-Vinciullo (VIDEO)

"In questa Lega non mi riconosco. Non è quella di Candiani, ma è una Lega che ha aperto i cancelli in Sicilia arruolando anche persone non perbene". E' l'amaro sfogo di Massimo Casertano, già candidato del Carroccio a sindaco di Augusta e non sostenuto in campagna elettorale dagli alleati. Casertano stamane ha tenuto una conferenza stampa a Siracusa, dopo essere stato defenestrato da responsabile degli Enti locali del partito in provincia di Siracusa. "La Lega a Siracusa è il Comitato elettorale di Vinciullo - ha detto Casertano - ed è chiaro che il segretario regionale Minardo se deve scegliere fra me e Vinciullo, sceglie l'ex uomo di Angelino Alfano in vista delle liste delle prossime Regionali. Criticata anche la scelta del Commissario della Lega di Augusta, che secondo Casertano, sarebbe legato alla famiglia Amara". Pubblichiamo integralmente il video della conferenza stampa di Casertano.