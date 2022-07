Carcere di Augusta, sindacato: aggressioni agli agenti penitenziari

La Federazione nazionale sindacati autonomi della Polizia penitenziaria torna a denunciare aggressioni e violenze ai danni degli agenti penitenziari nel carcere di Augusta. La situazione nell’Istituto Penitenziario

di Augusta, viene definita “Esplosiva” per i gravissimi atti di aggressione che avvengono ai danni della Polizia Penitenziaria: a distanza di pochissimi giorni, due Poliziotti Penitenziari, sono stati gravemente aggrediti da parte di alcuni detenuti, tanto che gli agenti hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. "Abbiamo evidenziato - continua il sindacato nella lettera inviata alla ministra della Giustizia - il grave episodio accaduto sabato 16 luglio scorso che ha messo a repentaglio l’ordine e la sicurezza dell’Istituto: Un numeroso gruppo di detenuti riusciva a prevaricare sui colleghi addetti al piano detentivo riuscendo a raggiungere il blocco piano terra, (non ci è dato conoscere le motivazioni di tale grave atto). Solo l’azione persuasiva dei colleghi in tenuta anti sommossa e il grandissimo lavoro di mediazione, ha ristabilito

l’ordine e la sicurezza, evitando ulteriori e più gravi conseguenze".