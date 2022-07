Modica, fino al 29 luglio Poste centrali aperte solo di mattina fino alle 13,35

Ultimi giorni di luglio con orario ridotto all'Ufficio principale delle Poste in viale Medaglie d'Oro, a Modica. Sulla porta d'ingresso dell'Ufficio è comparso in questi giorni un avviso riguardante l'orario estivo. In pratica, dal 19 al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, gli sportelli saranno aperti solo dalle 8,20 alle 13,35; il sabato dalle 8,20 alle 13,35. Orario completo, stando alla situazione attuale, nel mese di agosto. L'orario dimezzato ha provocato naturalmente disagi tra gli utenti.