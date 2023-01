Vittoria, furto con spaccata in una gioielleria in pieno centro cittadino

Sarebbe ingente il bottino del furto con spaccata portato a termine la notte scorsa a Vittoria, in pieno centro storico. Il colpo è stato messo a segno in una nota gioielleria di Via Cavour, a pochi metri dall’incrocio con via Roma. I ladri hanno distrutto la vetrina e si sono introdotti all’interno della gioielleria. Il bottino non è stato ancora quantificato ma sarebbe ingente. Non è la prima volta che si verificano furti di questo tipo in pieno centro a Vittoria: i commercianti hanno paura e chiedono a istituzioni e forze dell’ordine di intensificare i controlli. Il furto della notte scorsa è avvenuto nonostante nella zona sia posizionata una telecamera collegata con le forze dell’ordine. L'allarme è stato dato da una pattuglia di guardie giurate che hanno notato la vetrina infranta ed hanno avvisato la loro sala operativa e la Polizia.

(FOTO FRANCO ASSENZA)