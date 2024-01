Inaugurato a Giarre un Centro Servizi della Uil

A Giarre da ieri la rete Uil di servizi alle persone è più funzionale e capillare con l'apertura di una sede in via Sardegna 47. Si affianca a quella già esistente in viale delle Province radicando ulteriormente ne lterritorio la presenza di Caf Uil e Patronato Ital, Ufficio vertenze legali, Uniat-Unione nazionale inquilini assegnatari e Adoc-Associazione difesa orientamento consumatori, oltre agli sportelli Uila di assistenza previdenziale e contrattuale ai lavoratori agricoli e forestali. La nuova struttura, che sarà gestita da Maria Nucifora, è stata inaugurata dai segretari di Uil Catania e Uila Sicilia, Enza Meli e Nino Marino, insieme con il sindaco di Giarre, Leo Cantarella. "Siamo Sindacato delle Persone e lo siamo davvero -hanno commentato Enza Meli e Nino Marino - Ogni giorno le nostre sedi garantiscono professionalità e passione, serietà e competenza a uomini e donne che chiedono un riconoscimento effettivo dei propri diritti. Il Caf Uil e il Patronato Italcom e gli altri servizi sono presidi di civiltà e democrazia svolgendo una funzione essenziale, soprattutto per ridurre le distanze e le diffidenze tra Stato e cittadini".