Otto posti a concorso al banco alimentare della Sicilia, 6 a Catania e 2 a Siracusa

"Da spreco a risorsa: alimentiamobsperanze attraverso l'economia circolare" è questo il titolo delbprogetto proposto da Banco Alimentare della Sicilia, e aperto aibgiovani dai 18 ai 28 anni, tramite il bando pubblicato dallabPresidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lebPolitiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Un impegno di 12 mesi dedicato ai giovanissimi che potrannobconfrontarsi nei diversi ambiti della: logistica, comunicazioneb,raccolta fondi, progettazione sociale, amministrazione ebsegreteria organizzativa. Le domande vanno presentate entro lebore 14 del 15 febbraio 2024 esclusivamente tramite labpiattaforma Dol: domandaonline.serviziocivile.it raggiungibile da Pc, tablet e smarphone. Banco Alimentare della Sicilia ODV mette a disposizioni otto posizioni, sei a Catania e due a Siracusa. In fase di candidatura va specificata la sede e la posizione che s ipreferisce nella lettera di motivazione e/o nel curriculum vitae da allegare. Approfondimento a questo link:https://bit.ly/3O7rtyv Il progetto, promosso da Fondazione Banco Alimentare insieme a Fondazione Avsi, prevede un impegno di 12 mesi come operatore volontario. I selezionati sottoscriveranno un contratto che fissa anche un assegno mensile di 507,30 euro.