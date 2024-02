Ciclismo, non c'è la copertura finanziaria: annullato il Giro di Sicilia 2024

Gli appassionati di ciclismo se ne faranno una ragione. Il Giro di Sicilia per il 2024 potrebbe saltare. Dopo un buco di 42 anni, la kermesse potrebbe fermarsi. Il Giro 2024, in programma dal 9 al 12 aprile, è stato annullato come ha detto in un'intervista Mauro Vegni, direttore del ciclismo di RCS. Una notizia confermata dall'assessore regionale allo Sport e Turismo, Elvira Amata. Non ci sarebbero i fondi sufficienti - circa un milione - per finanziare la manifestazione pronta a cambiare regione. Dal 2019 la corsa è stata finanziata con fondi extraregionali e ultimamente con quelli europei del Po Fesr. La Regione, come spiega Amata, avrebbe cercato in questi mesi di reperire le somme senza però potere dare all'organizzazione le certezze necessarie ed Rcs avrebbe quindi preferito cambiare luogo all'evento, ormai calendarizzato.

Non mancherebbe però, secondo la Regione, la volontà politica di ospitare una manifestazione così importante non solo per lo sport ma anche per il turismo e da palazzo d'Orleans assicurano che si cercheranno soluzioni per il prossimo anno. Per il 2024 sportivo siciliano rimane però un'occasione persa.