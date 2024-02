La Volley Modica "ricarica le batterie" in vista del rush finale

Archiviata la sconfitta casalinga con la Smartsystem Fano, la Volley Modica torna in palestra per “ricaricare le batterie” approfittando del turno di riposo imposto dal calendario.

I biancoazzurri della Contea, infatti, non scenderanno in campo nel turno infrasettimanale in programma nel campionato di serie A3 maschile, così come recita il calendario del girone Blu e approfitteranno della sosta di campionato di domenica prossima quando ci saranno le Final Four di Coppa Italia per tirare un po' il fiato.

Coach Enzo Distefano e il suo staff, approfitteranno di questo periodo di stop di gare ufficiali per recuperare qualche atleta acciaccato e lavorare per arrivare nel migliore modo possibile al rush finale della regolar season, dove ci saranno da conquistare i play off.