Unitre Modica, delegazione dell'associazione in visita a Piazza Armerina

Per l’Unitre di Modica quella di domenica è stata una giornata tanto intensa quanto piacevole ed interessante. Una delegazione dell’associazione, nel rispetto del programma a suon tempo approvato, dopo aver visitato l’area archeologica dell’antica città sicula e greca di Morgantina, nel comune di Aidone, si è recata a Piazza Armerina presso la Villa Romana del Casale, patrimonio dell’umanità dell’Unesco i cui ricchissimi mosaici, risalenti al terzo secolo dopo Cristo, costituiscono un grande richiamo per i turisti, gli archeologi, gli storici, e non solo, di tutto il mondo. Grazie alla disponibilità ed alla competenza del guida che ha fatto visitare l’interessante struttura, i componenti della comitiva hanno potuto conoscere ed apprezzare lo straordinario valore della villa, del suo patrimonio architettonico, dei mosaici e delle tante ricchezze in essa esistenti. La visita è stata articolata in diversi momenti e, di volta in volta, sono stati illustrati i mosaici e le strutture con la illustrazione, nei minimi dettagli, di ogni particolare. Le principali tappe hanno riguardato l’ingresso monumentale, il corpo centrale della villa, i vari peristili, il complesso termale, la basilica, il corridoio della grande caccia e gli appartamenti padronali. Ambienti tutti, arricchiti dai preziosissimi mosaici realizzati con marmi dei più svariati colori che ne caratterizzano l’unicità e la bellezza e ne garantiscono l’indistruttibilità. “Le previsioni e le attese sono state rispettate – ha dichiarato Enzo Cavallo - E’ stata una visita apprezzata da tutti i partecipanti che sono rientrati stanchi ma soddisfatti. Quella di Piazza Armerina è una delle tante mete che ci eravamo prefissate. Visti i risultati, col direttivo accelereremo da subito il prosieguo del piano a suo tempo fissato con la realizzazione delle tappe future nel rispetto delle indicazioni che proverranno dai soci. Particolarmente incoraggiante il clima familiare che, anche stavolta, si è registrato nel corso della giornata e soprattutto durante il trasferimento ”