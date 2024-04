Dermatite atopica, campagna di sensibilizzazione a Catania e Messina

Il 2, 6 e 9 aprile tornano inSicilia gli Open Day sulla dermatite atopica grazie alla campagna di sensibilizzazione "Dalla parte della tua pelle",promossa dalla Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse e giunta alla sua quarta edizione. La campagna é realizzata con il Patrocinio di Adoi (Associazione dermatologi-venereologi ospedalieri italiani e della sanità pubblica) e Andea (Associazione nazionale dermatite atopica) e con contributo non condizionante di Sanofi. Grazie ai consulti realizzati durante gli "Open Day" sarà possibile, in caso di diagnosi positiva, indirizzare i pazienti verso i Centri di riferimento Sidemast sul territorio. La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800086875, attivo 7giorni su 7 dalle 10 alle 18. Info al sito web:https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2024. Questo il calendario degli appuntamenti in Sicilia: Catania Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Rodolico ,responsabbile Giuseppe Micali, 2 e 9 aprile; Messina Policlinico Gaetano Martino, responsabile Fabrizio Guarneri. "La campagna - spiega Giuseppe Argenziano, presidente Sidemast - ha un immenso valore etico e strategico per la nostra società. Si tratta non solo di avvicinare sempre di più le persone che soffrono di questa malattia invalidante ai dermatologi, ma anche di sensibilizzare la popolazione tutta alle misure di prevenzione della dermatite atopica", che interessa circa il 20% dei bambini ed il 2-5% degli adulti.