Monterosso Almo, spento dopo 24 ore l'incendio in contrada Calorio

Ci sono voluti quasi 24 ore ( dalle 19 di ieri alle 19 di oggi) per poter spegnere il vasto incendio che ha interessato il territorio di Monterosso Almo e più dettagliatamente la zona che va da contrada Vigneri a contrada Calorio. Nel tardo pomeriggio di ieri, alle prime avvisaglie di fuoco, sono prontamente intervenuti sia gli uomini dei Rangers Europa di Monterosso – Protezione Civile, con i loro mezzi, che le squadre dei Vigili del Fuoco.

L’incendio, durante la notte, si è ulteriormente propagato . All’alba sono stati allertati i mezzi aerei . Sono intervenuti un elicottero “ Falco 6” del Corpo forestale proveniente da Piazza Armerina e poi due Canadair “ Can 27“ provenienti da Lamezia Terme. I mezzi aerei per poter spegnere il vasto incendio hanno lavorato quasi ininterrottamente dalle 8 alle 19,00 di oggi.