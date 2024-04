Il tetto crollato in una scuola di Avola, La Cgil: alzare asticella dei controlli

Crolla il tetto di un'aula nell'istituto comprensivo 'Giuseppe Bianca' di Avola, nel Siracusano recentemente ristrutturato. Il sindacato lancia l'allarme: "Questo ci dice che bisogna alzare l'asticella dei controlli sui lavori pubblici". E' l'allarme Adriano Rizza e Gianni La Rosa, rispettivamente segretario della Flc Cgil Sicilia e segretario della Flc Cgil Siracusa. "Da anni chiediamo un piano nazionale per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici - aggiungono - soprattutto nel Mezzogiorno dove gli alunni ed il personale sono costretti a fare scuola in edifici fatiscenti, in spazi inadeguati e spesso non a norma". Il Pnrr ha stanziato "risorse importanti per la costruzione di nuove scuole, ma poco invece e' stato fatto per quelle gia' esistenti. Chiediamo al governo nazionale e regionale di trovare e risorse necessarie per intervenire in tal senso".