Modica, quando l'isola pedonale nel centro storico invaso da bus, auto e motocicli?

Ore 16,52 del 7 giugno 2024. Esterno giorno, corso Umberto, a Modica: gruppi di turisti, giovani e meno giovani, seduti al bar "oppressi" dal traffico. Automobili e bus, con il sottofondo di ciclomotori smarmittati e, anche, di moto da cross che vanno verso corso Garibaldi. Scene che si ripetono quasi giornalmente, anche quando, nel Duomo di San Pietro, si celebrano matrimoni. La scenografia, purtroppo, non prevede la presenza di vigili urbani perchè - è ormai noto - in servizio ne restano 19 quando dovrebbero essere 101. Continuare a sottolineare la carenza di personale della Polizia locale non ha più alcun senso: occorre trovare una soluzione perchè non può esistere una città senza vigili che facciano rispettare i comportamenti previsti dal Codice della strada, compresi i limiti di velocità nel centro urbano. E, allora, si ricorra alle isole pedonali, nella speranza che il nuovo servizio urbano dal 1° luglio convinca molti modicani a lasciare a casa la macchina e a servirsi dei bus.