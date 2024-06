Europee, Siracusa al voto: a mezzogiorno al voto solo il 15,25%

Sono riprese alle 7 di oggi le operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento europeo, iniziate ieri alle 15 e che si chiuderanno stasera alle 23.

Alle 12, l’affluenza alle urne a Siracusa è stata del 15,25 per cento, pari a 14.886 elettori. In tutto sono 97.617, di cui 50.726 donne e 46.891 uomini.

Alle Europee del 2019, quando si votò in una sola giornata, la seconda rilevazione aveva registrato una presenza nei seggi del 26,26 per cento, pari a 25.982 aventi diritto su un totale 98.958 .

Nella sola mattina di oggi hanno votato in 6.287 mentre 5 anni fa, nello stesso arco di tempo, furono 9.521 pari al 9,62 per cento.

La prossima rilevazione alle ore 19.

Chi non fosse in possesso delle tessera elettorale, o chi dovesse rinnovarla, può recarsi allo sportello comunale di via San Sebastiano 31.