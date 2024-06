Berlusconi: Schifani "lo onoriamo portando avanti le sue idee"

Il 12 giugno di un anno fa ci ha lasciato Silvio Berlusconi, un leader politico e imprenditore di straordinario carisma e visione. Per me un amico e un punto di riferimento. Porto con me il ricordo delle tante battaglie combattute insieme, quelle contro la mafia, quelle per una giustizia più giusta. Ricordo l'impegno per costruire un Paese più moderno, uno Stato meno invadente, una società capace di mettere al centro il cittadino. Con la sua geniale lungimiranza, Berlusconi ha creato un partito, Forza Italia, che dopo 30 anni è ancora protagonista della storia politica in Italia e in Europa.

Con profondo affetto continuiamo a onorare la sua memoria, impegnandoci a portare avanti le idee e i valori che ci ha lasciato in eredità e che continuano ad essere più attuali che mai". Così il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.