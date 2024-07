Riposto, bomba molotov contro casa di villeggiatura a Santa Tecla

Un incendio doloso ha seriamente danneggiato un'abitazione di villeggiatura a Santa Tecla, frazione a mare di Acireale. Due giovani a bordo di uno scooter, secondo quanto riferito da alcuni residenti all'emittente televisiva regionale Rei Tv che ha dato la notizia, intorno alle 4.30 di notte hanno scalvato la recinzione dello stabile, in via Provinciale per Riposto, rotto il vetro di una finestra e lanciato all'interno una molotov che ha completamente distrutto la camera da letto, al piano terra. Il fuoco si e' poi propagato alle altre stanze. A causa delle alte temperature parte del tetto e' crollata. I condomini dello stabile, una palazzina di tre piani, sono stati svegliati dallo scoppio di alcuni elettrodomestici. L'immobile e' di proprieta' di una coppia romana che non ha particolari legami con il territorio e che ad Acireale trascorre solo due settimane nel periodo estivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno evacuato l'edificio e spento le fiamme. Trovate tracce di liquido infiammabile. Indagano i carabinieri.