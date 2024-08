Lentini, controllo straordinario del territorio dei Carabinieri nella zona nord della provincia

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e sicurezza predisposti per il periodo estivo, i Carabinieri delle Compagnie di Augusta, Siracusa e Noto hanno intensificato i controlli nella zona nord della provincia. In particolare, nel comune di Lentini sono state controllate 74 persone e 56 veicoli e sono state contestate violazioni al Codice della Strada per oltre 1500 euro per la mancata revisione periodica dei veicoli e la circolazione senza la copertura assicurativa, oltre a contestazioni amministrative di varia natura che hanno comportato, complessivamente, la sottrazione di 20 punti dalle patenti di guida e il sequestro amministrativo di un veicolo. Inoltre, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure varie e un giovane del luogo è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa quale assuntore di stupefacenti, poiché trovato in possesso di modica quantità di hashish e marijuana.