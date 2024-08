Emergenza Idrica. Sostegno dell'Amministrazione Grillo alla decisione dell'equa redistribuzione dell'acqua in Sicilia.

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo esprime comprensione per le proteste dei sindaci della provincia di Agrigento riguardo alla redistribuzione dell'acqua, ma sottolinea che non si tratta di una sottrazione arbitraria delle risorse idriche. La redistribuzione è necessaria per aiutare le aree che soffrono maggiormente la crisi idrica. "La Regione Siciliana, con il supporto del commissario straordinario Cartabellotta, ha deciso di ridistribuire 2 milioni di metri cubi di acqua alla provincia di Trapani. Questa decisione è stata presa in una riunione con le Organizzazioni di categoria, rendendo il processo trasparente e condiviso. L'acqua in eccesso nel Lago Arancio (circa 5,5 milioni di metri cubi) sarà destinata al Consorzio di Bonifica 1 di Trapani per compensare la mancata erogazione dalla diga Garcia. Questo sistema idrico supporta parte del Consorzio di Bonifica Agrigento 3 e parte del Consorzio Trapani 1. I due milioni di metri cubi destinati a Trapani saranno utilizzati principalmente per irrigare vigneti e uliveti, colture essenziali per l'economia locale. L'acqua è un bene comune e la sua equa ripartizione è la scelta giusta per affrontare l'emergenza idrica. Ritengo pertanto opportuna e responsabile l’azione del Governo regionale e del commissario Cartabellotta".