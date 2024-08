Coppia arrestata a Siracusa con l'accusa di usura ed estorsione

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno arrestato una coppia per estorsione e usura in concorso. Secondo quanto emerso nelle indagini, gli indagati, lui 68 anni, originario di Catania, lei 59 anni di Siracusa, avrebbero riscosso abitualmente dalle loro vittime una rata mensile pari a 1000 euro quale interesse usurario inerente ad un presunto debito di 2500 euro contratto tempo prima e per il quale era stata gia' corrisposta la somma di oltre 40.000 euro. A fronte delle continue, pressanti e sempre piu' insostenibili richieste di denaro avanzate sotto la minaccia di gravi ritorsioni in caso di inadempimento, le vittime hanno deciso di segnalare il caso ai poliziotti che hanno avviato le indagini. Sono state raccolte preziose fonti di prova, grazie al riscontro delle testimonianze, ma soprattutto la coppia e' stata pedinata ed e' stata bloccata dopo la consegna di somme di denaro da parte delle vittime Sono scattate le perquisizioni nei luoghi frequentati dalla coppia e cosi' gli agenti di polizia hanno sequestrato oltre 6500 euro in contanti, numerose carte prepagate, un foglio manoscritto con appunti di rate mensili pagate e due smartphone