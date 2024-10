Catanzaro (Pd): "Ci sono voluti 9 anni di proteste per il viadotto Cansalamone"

"Ci sono voluti quasi 9 anni e tante proteste di amministratori, comitati e cittadini comuni. Ora è finalmente realtà l'impegno finanziario per appaltare i lavori del viadotto Cansalamone, una infrastruttura che collega due aree del centro urbano di Sciacca". Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all'Ars."Facciamo da anni pressioni nei confronti dei governi regionale e nazionale - aggiunge Catanzaro - abbiamo partecipato a innumerevoli riunioni, tavoli tecnici e conferenze di servizi. Quello di Sciacca è l'unico ponte al mondo di un centro abitato che dopo 9 anni è ancora chiuso. Negli ultimi mesi le procedure per fortuna sono state accelerate ed oggi è ufficiale il decreto che assegna al commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 11 milioni e 820mila euro dal "Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud".