Versalis, manifestazione di protesta: no alla decisione dell'Eni di abbandonare Ragusa

Si è svolta stamani la preannunciata manifestazione di protesta organizzata dai sindacati per dire No alla scelta di Eni di abbandonare il territorio ragusano. Lo sciopero è stato organizzato dalle confederazioni sindacali per la chimica ed energia di Ragusa, Filctem, Femca e Uiltec, che esprimono la loro ferma opposizione all’annuncio di dismissione dello stabilimento Versalis da parte di Eni. Il raduno si è tenuto in Piazza Libertà e poi il corteo si è mosso fino a Piazza Poste. La chiusura dello stabilimento ibleo è stata annunciata, per il il 31 dicembre. In realtà, il gruppo Eni parla di riconversione e di nuovi investimenti anche se, per il momento, non c’è alcuna certezza sui tempi. I sindacati, con il supporto dei rappresentanti delle istituzioni e non solo, temono per il futuro dei 130 lavoratori del diretto oltre a un numero imprecisato di occupati nell’indotto che fattura milioni di euro. In corteo anche gli studenti che hanno così voluto sottolineare la loro vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie. Presenti anche i sindaci del territorio.