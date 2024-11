Fratelli d'Italia si riunisce a Siracusa per avviare la stagione dei congressi

Riunione ieri di Fratelli d'Italia alla presenza del deputato nazionale, Luca Cannata. Si è discusso di congressi comunali. L'assemblea ha stabilito che si darà al partito una nuova e democratica organizzazione in tutti i comuni della provincia, compreso Siracusa, per essere sempre più radicati nel territorio, raccogliere le esigenze di tutti i cittadini e provare a risolvere al meglio i problemi delle città.

Ma soprattutto per costruire un'alternativa di governo all'attuale fallimentare amministrazione comunale a guida Francesco Italia.