Acate, Guardia medica: trasferimento momentaneo

Il servizio di Guardia Medica di Acate è stato trasferito temporaneamente nella sede sita di fronte all’ex Convento dei Cappuccini (telefono 0932/1681120) a seguito dell’avvio dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità (nella foto). Entro otto mesi è prevista la conclusione dei lavori di ammodernamento del Poliambulatorio di Via Vittorio Veneto 98, dove resteranno aperti comunque il CUP, le vaccinazioni pediatriche e i servizi di Geriatria, Medicina Interna, Diabetologia e rilascio di ENI/STP per stranieri. Ne ha dato notizia l’ASP di Ragusa.

«Con quella di Acate, abbiamo consegnato i lavori per 8 delle 9 Case di Comunità previste in provincia di Ragusa – dice il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago – Siamo in linea con gli obiettivi fissati dalla Direzione Strategica e dal Servizio tecnico aziendale. L’obiettivo è completare tutte le opere entro la fine del 2025, rispettando le scadenze fissate dal PNRR. Le Case e gli Ospedali di Comunità garantiranno un cambio di passo sul fronte dell’assistenza territoriale: la presa in carico di pazienti non acuti, con la progressiva domiciliarizzazione delle cure, consentirà di alleggerire la pressione sugli ospedali, specie sui reparti d’emergenza».

Gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico riguarderanno gli impianti elettrici e di climatizzazione. Prevista anche la sostituzione degli infissi esterni e rifunzionalizzazione dei locali.