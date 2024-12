Modica, il Kiwanis celebra la "Giornata dei presepi" a Santa Maria di Betlemme

“La giornata dei Presepi” sarà celebrata domani, 4 dicembre, dal Kiwanis Club di Modica con una iniziativa che coinvolgerà alcune classi primarie della città.

La presidente Maria Zingale sottolinea che come programmato in Assemblea, gli alunni di due classi di quarta e una di quinta del plesso Santa Marta e due classi di prima del plesso 8 Marzo, saranno presenti alle 9.30 nella Chiesa di Santa Maria dove è allocato uno dei Presepi più suggestivi della Sicilia.

Si tratta di un presepe monumentale. Si caratterizza per una collocazione a varie quote con statue in terracotta a grandezza naturale. Il Presepe fu realizzato nel 1882 da Bongiovanni Vaccaro, un maestro di Caltagirone. L’ambientazione riprende l’ambiente naturale della valle, singolare paesaggio della città, dove è posta la Chiesa di Santa Maria di Betlemme la singolarità del manufatto sta nel fatto che i personaggi sono abbigliati con abiti della Contea di Modica. Ad illustrarlo ai giovani alunni, Valerio Petralia, esperto di storia locale e documentarista.

E’ indubbio che il Presepe da sempre si porta dietro il carattere di universalità e il ‘messaggio’ che emerge dietro la rappresentazione della Natività: la ricerca della pace in terra per gli uomini di buona volontà, indipendentemente dalle nazionalità, dalle razze, dal colore della pelle o dalla confessione religiosa.