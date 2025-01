CODACONS lancia allarme scuole al freddo e chiede aiuto ai cittadini

Il Codacons interviene a tutela di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, denunciando la grave situazione di disagio che, come da segnalazioni ricevute, si sta verificando in alcuni istituti scolastici, dove i riscaldamenti risultano non funzionanti.

La mancanza di condizioni climatiche adeguate negli ambienti scolastici compromette il diritto allo studio e mette a rischio la salute di migliaia di persone. Non possiamo permettere che studenti, insegnanti e personale ATA siano costretti a svolgere le loro attività quotidiane in aule gelide, con temperature ben al di sotto della soglia minima prevista dalla legge.

Per affrontare questa emergenza, il Codacons invita i cittadini, le famiglie e il personale scolastico a segnalare tempestivamente le scuole con problemi di riscaldamento via email a sportellocodacons@gmail.com o tramite WhatsAp al numero 3715201706.

"È inaccettabile – afferma Francesco Tanasi Giurista e Segretario Nazionale Codacons - che in pieno inverno le scuole si trovino senza riscaldamenti, costringendo studenti e personale a sopportare temperature insostenibili. Questa situazione non solo mina il diritto allo studio, ma rappresenta un grave rischio per la salute. Invitiamo le istituzioni a intervenire con urgenza e sollecitiamo cittadini, genitori e personale scolastico a collaborare attivamente, segnalando tutte le situazioni critiche. Solo con un’azione congiunta possiamo garantire ambienti dignitosi e sicuri per i nostri ragazzi."

Il Codacons si impegna a portare avanti questa battaglia per garantire condizioni dignitose e sicure all’interno delle scuole. Riteniamo fondamentale l’intervento immediato degli enti locali e del Governo regionale per risolvere una problematica che rischia di diventare strutturale.