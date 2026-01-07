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Protezione civile: allerta gialla in Sicilia per venti di burrasca e mareggiate

Protezione civile: allerta gialla in Sicilia per venti di burrasca e mareggiate

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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che interesserà la Sicilia. L’isola sarà colpita da venti forti provenienti dai quadranti nord-occidentali, con raffiche che potranno raggiungere l’intensità di burrasca. A causa del persistere di una vasta area depressiva, per l’intera giornata di giovedì 8 gennaio, è stata dichiarata l’allerta gialla su gran parte del territorio regionale. Oltre alle forti raffiche, si segnala il rischio di mareggiate lungo tutte le coste esposte. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e il monitoraggio dei bollettini ufficiali per possibili criticità idrogeologiche legate alla fase di instabilità.

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