Schianto sull'autostrada Palermo-Messina: due morti e un ferito

Scontro tra un’auto e un furgone all’altezza di Buonfornello sull'autostrada A20 Palermo-Messina. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio all’altezza dello svincolo di Buonfornello. Dalle prime ricostruzioni, nello scontro tra un furgone e un’auto, sono morte due persone e una terza è rimasta ferita.

Secondo i primi rilievi, ancora al vaglio della Polizia Stradale, un’autovettura avrebbe invaso la corsia opposta, dove è in vigore uno scambio di carreggiata per lavori, scontrandosi frontalmente con un furgone. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario, la Polizia Stradale e gli addetti di Autostrade Siciliane. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi è stata disposta l’uscita obbligatoria sulla strada statale 113: i veicoli diretti verso Messina devono uscire a Buonfornello e rientrare a Cefalù, mentre quelli diretti verso Palermo devono uscire a Cefalù e rientrare a Buonfornello. Il traffico registra pesanti rallentamenti e disagi.

(Foto: Gazzetta del Sud online)