L'Asp di Ragusa licenzia il gastroenterologo arrestato per truffa

Il direttore generale dell'Asp di Ragusa, Angelo Aliquò ha deliberato il licenziamento del medico gastroenterologo Carmelo Aprile, 66 anni, in servizio nell'ospedale di Modica, arrestato dai carabinieri lo scorso 15 gennaio per peculato aggravato, abuso d'ufficio e truffa aggravata nei confronti dello Stato. Aprile era già stato licenziato nel 2010 e poi reintegrato nel posto di lavoro in seguito ad una sentenza del Giudice del lavoro.