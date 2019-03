Ristorante da incubo a Pizzo, elementi scaduti ed escrementi di gatti e topi

Prodotti ittici scaduti e mal conservati,alimenti ammuffiti utilizzati per la preparazione dei piatti da servire ed escrementi di gatti e topi accanto ai vassoi con le pietanze da servire alla clientela in occasione della Festa della Donna. Sono alcune delle criticità scoperte dai carabinieri di Pizzo durante un'ispezione in un ristorante della cittadina tirrenica che si è conclusa con il sequestro del cibo e la denuncia del titolare.

I militari, coadiuvati dai colleghi del Nas di Catanzaro e del Nil di Vibo Valentia hanno scoperto anche 10 lavoratori in nero che, per sfuggire al controllo, hanno anche tentato di nascondersi chiudendosi all'interno della cella frigorifera.

Al titolare del locale è stata comminata anche una multa di 40 mila euro per le carenze igienico sanitarie riscontrate. Il cibo e l'intera area della cella frigorifera venivano poste sotto sequestro. La serata, che prevedeva la presenza di personalità del mondo dello spettacolo, è stata annullata.