Un arresto ad Augusta per spaccio e 4 segnalati come assuntori

I carabinieri di Augusta hanno tratto in arresto, in fragranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, l’augustano, pregiudicato, Nicola Giustolisi, 26 anni, poiché a seguito di un’accurata perquisizione veniva trovato in possesso di 67 grammi di sostanza stupefacente tipo “hashish”, nonché materiale idoneo alla pesatura e confezionamento dello stupefacente. Nell’ambito del medesimo servizio altri tre soggetti sono stati segnalati quali assuntori alla locale Prefettura, poiché sono stati trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, tipo “marijuana”, nonché denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siracusa, due pregiudicati augustani, T.G. e D.M.D. per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.