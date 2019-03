Apre il Circolo della Lega a Floridia, "nelle piazze dei Comuni vicini tra la gente"

Dopo i risultati non certo incoraggianti della Lega Salvini premier alle ultime amministrative nel Siracusano, vedi il capoluogo e Rosolini, il Movimento di Salvini prova a piazzare le sue bandierine a Floridia e Solarino. Ancora è presto per parlare di elezioni a Floridia, ma i rumors dicono che il voto anticipato non è da escludere. Così la Lega Salvini premier non vuole farsi trovare impreparata ad una eventuale consultazione comunale. Ma ci sono pure le Europee che incalzano, anche se in quest'ultimo caso a trascinare il Movimento è la politica del leader, Matteo Salvini.

Ieri è stato inaugurato il Circolo Lega Salvini Premier Floridia - Solarino, nei locali di via Giusti 103. Presenti all'evento, il responsabile provinciale Leandro Impelluso, il responsabile regionale Organizzativo Massimo Gionfriddo e il responsabile Regionale Fabio Cantarella. Il gruppo dirigente floridiano sarà capitanato da Salvo Corso in qualità di presidente, da Nella Giarratana, come vice e da Davide Melluso nel ruolo di segretario.

"Vogliamo essere un riferimento sul territorio per la gente - ha detto Salvo Corso - Una politica nuova, diversa, fatta di azioni concrete e non più di proclami. Da mesi stiamo dimostrando a livello nazionale coerenza, sensibilità e senso di responsabilità. Noi siamo la gente e lavoriamo tra la gente, ascoltiamo i loro bisogni e ce ne facciamo realmente carico. Tutto il popolo italiano, ed in particolare il sud, da più di 20 anni è stato vergognosamente depredato in ogni forma e modo. Gli italiani sono ora mai stanchi di sentire le solite promesse che vanno in direzione opposta alle reali esigenze delle persone".

Nella Giarratana aggiunge: "L'italiano oggi ha capito benissimo da quale parte stare. Con noi parole e fatti camminano sempre a braccetto. Di fatto il Circolo nasce da una parte, proprio dall'intenzione di vivere, amplificare e sostenere i bisogni delle persone e dall'altra, di portare sul territorio il messaggio del nostro leader Matteo Salvini".

"A mio avviso radicarsi nel territorio è il solo modo per farsi conoscere ma sopratutto per conoscere le realtà locali spesso sempre dimenticate - afferma il segretario Davide Melluso - Già a partire dalle prossime settimane comincerà un'attività capillare che ci vedrà presenti e a contatto con la gente, oltre che a Floridia, nelle piazze dei diversi comuni limitrofi.

Un ringraziamento a nome di tutti va fatto in particolare a quanti oggi hanno partecipato, ma anche a tutto il gruppo dirigente che ha sostenuto il nostro team e la realizzazione del Circolo Lega Salvini Premier Floridia - Solarino. Per quanti fossero interessati oggi possiamo dire a voce alta, noi adesso ci siamo".