Reati ambientali, assolta in Appello ex sindaca di Brolo

La Corte di Appello di Messina ha assolto, perché il fatto non sussiste, l'imprenditrice Irene Ricciardello, ex sindaco di Brolo (Me), ribaltando la condanna (emessa in primo grado dal giudice monocratico del tribunale di Patti) per omesso controllo. Al centro dell'inchiesta, una condotta marina non autorizzata che apparteneva a un vecchio impianto consortile di depurazione, riferibile al consorzio tra i comuni di Piraino, Sant'Angelo di Brolo e Brolo. La condotta, che arrivava al mare, non era inserita nell'autorizzazione dell'Agenzia della acque e rifiuti della Sicilia, proprio perché in disuso. Ricciardello era stata condannata nel suo ruolo di sindaco per omesso controllo.