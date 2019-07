Siracusa, è morto l'ex parlamentare all'Ars Nuccio Cappadona

Ha lottato con tutte le sue forze per sconfiggere un male che negli ultimi mesi non gli ha dato tregua. Ma Nuccio Cappadona, ex deputato all'Ars, originario di San Piero Patti, ma siracusano di adozione, se n'è andato per sempre lasciando la moglie Claudia e le amatissime figlie, Giulia e Gloria. E' stato anche un buon imprenditore nel settore della Sanità. Aveva diretto cliniche a Siracusa, Palermo, in Calabria e per ultimo la Casa di cura del Mediterraneo di Ragusa. Fin dal giorno del suo ingresso in politica era stato un fedelissimo dell'ex presidente della Regione, Totò Cuffaro. Nuccio Cappadonna non s'era allontanato dall'ex governatore della Siiclia, neppure nei momenti più bui dell'ex presidente della Regione. E' stato un politico coerente, una brava persona. Abitava a Siracusa ed aveva 56 anni.

Nuccio Cappadona dopo essere stato eletto all'Ars con l'Udc, alla fine della legislatura insieme ad altri 5 deputati aveva fondaco Alleanza per la Sicilia. Tentò nel 2012 di essere riconfermato all'Assemblea regionale, ma senza eccessivo entusiasmo. In cuor suo aveva deciso di tornare alla sua professione, quella di amministratore di strutture sanitarie.

A Claudia, Giulia e Gloria, vanno le più sentite condoglianze da parte della direzione di Nuovosud.it