Aula consiliare di Piazza Armerina intitolata a Boris Giuliano

L'aula consiliare del Comune di Piazza Armerina (Enna) è stata intitolata a Boris Giuliano, il capo della Squadra mobile di Palermo, assassinato dalla mafia il 21 luglio 1979, che era nato il 22 ottobre 1930 nel comune ennese. A scoprire la lapide che ricorda il vice questore - nel corso di un Consiglio comunale straordinario - è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il sindaco Nino Cammarata. Alla cerimonia erano presenti anche il prefetto e il questore di Enna Giuseppina Scaduto e Antonino Pietro Romeo, i familiari del poliziotto ucciso, oltre alle autorità locali. Per l'occasione, Poste italiane ha emesso uno speciale annullo filatelico. "Lo scorrere del tempo - ha detto Musumeci - è solo una viltà di calendario che non può e non deve scalfire il ricordo delle vittime di mafia. Il sacrificio di un poliziotto come Boris Giuliano, investigatore tenace e accorto, rimane sempre vivo anche quarant'anni dopo, da indicare ai giovani quale esempio di dedizione al servizio dello Stato".