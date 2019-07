Rossana Cannata (Fdi): marineria di Portopalo mortificata da regole dell'Ue

“La recente normativa europea ha interdetto alcune zone di pesca nel Canale di Sicilia andando a incidere sull’andamento delle marinerie siciliane e sull’intero indotto economico, ma secondo i nostri dati non c’è scarsità delle specie ittiche in questione, l’Europa ancora una volta è distante dai pescatori siciliani.”

Lo dichiarano i deputati regionali di Fratelli d’Italia all’Ars (Antonio Catalfamo, Gaetano Galvagno, Elvira Amata, Rossana Cannata), in riferimento al regolamento comunitario 982/2019 approvato lo scorso 5 giugno ed entrato in vigore il 10 luglio di quest’anno, che vieta la pesca in tre aree del Canale di Sicilia notoriamente pescose per il gambero rosa e il nasello.

“La marineria di Portopalo si affaccia sul Canale di Sicilia e insieme ad Augusta e Siracusa costituiscono quasi il 10% della flotta regionale - dice Rossana Cannata - è quindi indubbio che una decisione così drastica tende a minare l’equilibrio economico del nostro comprensorio, esponendo il mercato alle solite intromissioni concorrenziali dei competitor tunisini, pronti a fare razzia del nostro pesce. Un’Europa così distante dalle esigenze dei pescatori e del nostro mare merita di essere ripresa, ecco perché abbiamo già chiesto al nostro eurodeputato siciliano, Raffaele Stancanelli, di far sentire la voce di Fratelli d’Italia a sostegno dei pescatori siciliani.”