Vendevano hashish a un 15 enne: arrestati 2 fratelli di Rosolini

Due fratelli di Rosolini, Concetto e Luigi Iozia, rispettivamente di 43 e 28 anni, sono stati arrestati nelle scorse ore dai Carabinieri della locale Stazione.

I militari, nascosti in zona defilata ed in abiti civili, hanno notato i fratelli Iozia che cedevano hashish ad un 15enne di Rosolini in cambio di danaro.

Avuta certezza dell’avvenuto spaccio di stupefacenti, i Carabinieri sono intervenuti arrestando i due fratelli Iozia, entrambi già noti all’Arma per i loro precedenti.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 170 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

I due fratelli, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti rispettivamente il maggiore presso la casa circondariale “Cavadonna “ di Siracusa, mentre il secondo è stato ristretto ai domiciliari.