Roghi senza fine in Sicilia, in arrivo rinforzi pure da Napoli nel Palermitano

Dal tramonto all'alba, senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco: 135 gli incendi boschivi spenti nelle ultime 48 ore nella provincia di Palermo. Per evadere le richieste di soccorso sono state mobilitate anche risorse extra provinciali ed in particolare provenienti dai comandi VVF di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Catania, nonché le sezioni di colonna mobile Calabria. Le zone maggiormente coinvolte sono Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Carini, Partinico e Balestrate. Diverse abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. In Sicilia stanno arrivando vigili del fuoco anche da Napoli e Potenza.