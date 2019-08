Scuole calcio in campo a Trapani prima della sfida di Coppa contro il Piacenza

Saranno i ragazzi di alcune Scuole Calcio della provincia di Trapani ad aprire ufficialmente la stagione sportiva 2019/2020 domani, prima del debutto del Trapani in Coppa Italia nella gara valida per il secondo turno eliminatorio Trapani-Piacenza, con fischio d'inizio alle 20,30.

I piccoli calciatori di Trapani Calcio, ASD Città di Salemi, Scuola Calcio Castelvetrano e Galactic Academy di Marsala scenderanno in campo presso lo Stadio Provinciale di Trapani alle 18 per disputare una partita con due tempi da 12 minuti ciascuno.

Al termine del match i ragazzi saranno ospiti del Trapani Calcio per assistere alla partita di Coppa Italia.

E’ questa la prima di diverse iniziative che la Società ha in programma con l’obiettivo di coinvolgere tutte le realtà calcistiche del territorio, superando confini di ogni genere, nella consapevolezza della responsabilità derivante dall’essere la massima espressione del calcio professionistico in Sicilia.